10% din populația Australiei a urmărit semifinala câștigată de Ashleigh Barty, cu Madison Keys

Semifinala Openului Australian, câștigată de favorita gazdelor, Ashleigh Barty în defavoarea americancei Madison Keys a strâns o audiență TV de 2,06 milioane la nivel național. În punctul de audiență maximă, nu mai puțin de 2,47 milioane de oameni au urmărit la televizor desfășurarea meciului dintre Barty și Keys.

A fost cel mai urmărit meci al Openului Australian 2022 de până în prezent, înregistrând o audiență de aproximativ 10% din populația totală a Australiei, care numără 25,7 miloane de locuitori.

Ca termen de comparație, finala US Open din 2018 dintre Serena Williams și Naomi Osaka, în care sportiva din SUA încerca să egaleze recordul all-time deținut de Margaret Court în clasamentul titlurilor de mare șlem.

3,1 milioane de americani au urmărit finala, un procent de aproximativ 0.95% din populația Statelor Unite ale Americii, 329,5 milioane de locuitori.

The first Aussie woman to reach the #AusOpen singles final since 1980 ????????@ashbarty defeats Keys 6-1 6-3 and is still yet to lose a set heading into Saturday’s showdown ???? pic.twitter.com/7O4HkQmBOX