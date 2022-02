Zverev a jucat o singură finală de Grand Slam, dar i-a călcat pe nervi pe fanii tenisului: „Prefer să joc finale, nu să le urmăresc”

Număr 3 mondial, Alexander Zverev (24 de ani) ar fi putut deveni lider ATP în cazul în care și-ar fi îndeplinit obiectivul începutului de sezon, anume câștigarea Openului Australian.

Fără titlu de mare șlem în palmares și cu o singură finală jucată, la US Open, în 2020, campionul olimpic din Germania a făcut o declarație care a contrariat o parte a lumii tenisului. Zverev a recunoscut că nu s-a uitat la întreaga finală de la Melbourne, care s-a întins pe durata a 5 ore și 24 de minute și a adăugat că preferă să le joace, în loc să le urmărească.

Campionul olimpic, Zverev, eliminat în optimile Australian Open 2022

„Nu am urmărit toată finala, dar sfârșitul, da. Prefer să joc finalele decât să le urmăresc la televizor. Ce a făcut Rafa duminică e incredibil, e extraordinar,” a declarat Alexander Zverev pentru We Are Tennis, notează Express.

Învins de către canadianul Denis Shapovalov în minim de seturi, în faza optimilor de finală ale AO 2022, Alexander Zverev și-a făcut 'mea culpa' în urma ratării primului obiectiv setat pentru actuala stagiune.

„La urma urmei, trebuia să joc mai bine. Am venit aici cu un obiectiv, să devin numărul 1 mondial. Dar dacă joc așa, nu merit asta. E atât de simplu. Cred că, după un meci ca acesta, e prostește să vorbesc despre obiective. Trebuie să îmi rezolv problemele, întâi de toate,” a spus Zverev în ultima conferință de presă susținută în acest an la Melbourne.

Zverev a fost învins de Shapovalov în optimile AO 2022, scor 6-3, 7-6, 6-3, după trei tururi trecute fără set pierdut la Melbourne.