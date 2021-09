LIVE 23:00 | Finala US Open 2021: Novak Djokovic vrea să devină cel mai bun din istorie, iar Daniil Medvedev, primul Grand Slam! 

FINALA US OPEN 2021

Novak Djokovic - Daniil Medvedev, ora 23:00, Arena Arthur Ashe

Finala US Open 2021 va fi prilejul numerelor 1 și 2 ATP de a se duela pe cea mai mare scenă de tenis din lume. Arena Arthur Ashe va fi umplută până la refuz pentru a mărturisi încercarea liderului mondial de a rescrie istoria Erei Open.

Dacă va cuceri titlul în această ediție a Openului American, Novak Djokovic va încheia anul perfect, în care va fi reușit Marele Șlem, adică să-și apropie trofeul în fiecare dintre cele patru Grand Slam-uri ale anului: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. Performanța nu a mai fost atinsă din 1969, când Rod Laver câștiga US Open-ul pe iarbă.

Novak Djokovic poate deveni al doilea om care semnează Marele Șlem în Era Open



Djokovic îl conduce pe Medvedev cu 5-3 la meciurile directe și a cucerit primul mare șlem în 2021 după o finală câștigată cu relativă lejeritate în fața tenismenului rus; a fost 7-5, 6-2, 6-2 pentru jucătorul sârb la Melbourne, învins însă de Daniil Medvedev în Turneul Campionilor din 2020.

Va fi prima confruntare directă între Novak Djokovic și Daniil Medvedev la New York, singurele dueluri directe din turneele de mare șlem derulate de până acum desfășurându-se la Melbourne.

Dacă va triumfa la US Open 2021, Novak Djokovic îi va întrece pe Roger Federer și Rafael Nadal în clasamentul all-time care numără victoriile în competițiile de Grand Slam. În acest moment, toți cei trei jucători au câte 20 de trofee de acest calibru.

Meciurile directe între Djokovic și Medvedev din turneele de mare șlem



Optimi, Australian Open 2019: 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 pentru Novak Djokovic

Finală, Australian Open 2021: 7-5, 6-2, 6-2 pentru Novak Djokovic

Cum anticipează Djokovic și Medvedev finala US Open 2021



„A mai rămas un singur meci. Sunt all in. All in! Hai s-o facem! O să-mi pun inima și sufletul și corpul și mintea la bătaie. O să tratez această finală ca și cum ar fi ultimul meci al carierei mele,” a declarat Novak Djokovic după ce a reușit calificarea într-a noua sa finală de Open American.

„Au fost momente dificile, chiar dacă am pierdut doar un set. Mă bucur că mi-am păstrat energie și că m-am calificat rapid în finală, pentru că nu cred că cineva poate câștiga un turneu de mare șlem dacă a jucat câte cinci seturi în primele trei runde. Sigur nu mă voi gândi la miza meciului, dar voi încerca să îi stric petrecerea lui Djokovic. Cumva, aș ajunge în cărțile de istorie pentru asta,” a declarat Medvedev în conferința de presă organizată după semifinala cu Felix Auger-Aliassime.

Contrar așteptărilor, Daniil Medvedev a fost tenismenul care s-a calificat cu mai mare ușurință în finala turneului. Rusul a cedat un singur set, în sferturile de finală, în fața olandezului Van De Zandschulp, pe când Novak Djokovic a resimțit presiunea de a contura Marele Șlem, pierzând nu mai puțin de 6 seturi, dintre care 2 în semifinala cu Alexander Zverev.

Desfășurarea finalei US Open 2021, Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev va fi transmisă live text pe www.sport.ro.