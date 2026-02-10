Comentat de Daniel Pancu la flash-interviu, scandalul a fost redeschis și de președintele clubului din Gruia, Iuliu Mureșan. Întrebat despre acest subiect, oficialul CFR-ului a dat exemplu momentul în care Ștefan Târnovanu a fost eliminat pentru jigniri în meciul FCSB - Farul 1-2, din luna iulie.

Comparația l-a enervat pe Gigi Becali, care a cerut imediat să intre în direct și i-a dat replica președintelui de la CFR Cluj.

Printre altele, finanțatorul FCSB-ului a vorbit cu lux de amănunte și despre episodul din 2009, atunci când a fost dat afară din vestiar de Cristiano Bergodi, pe atunci antrenorul echipei sale.

Gigi Becali i-a dat replica lui Iuliu Mureșan

„S-a făcut o comparaţie cam prea nepotrivită. Mureşan vorbeşte de Târnovanu. Păi Târnovanu a zis „păi ce aia a mea am făcut, mă”. Nu se compară cu „du-te-n aia a mă-tii”.

Târnovanu a înjurat pe cineva? El a şi recunoscut. Şi stai, mă, că nu mai e sigur că primeşte doar două. Minim 4–5. Ăia o să se uite pe imagini şi o să vadă cum Cordea se duce ostentativ. Păi ei nu le-au văzut? Când Cordea se duce spre bancă. Ce caută el acolo? El a recunoscut că nu l-a înjurat pe Bergodi, că el a înjurat banca. Adică nu l-a înjurat pe Bergodi, i-a înjurat pe toţi. Că el e bărbat. N-o să scape fără 4–5 etape. Suportă comparaţie între „ce-aia a mea” şi „du-te-n aia a mă-tii”?

Contează foarte mult raportul, dar eu zic că contează şi scandalul ăsta public. Noi trăim într-o lume şi comentăm. Şi numai asta se comentează. Dacă ar fi fost atât de uşor, nu s-ar mai fi comentat în fiecare zi. Toată lumea spune că e foarte grav.

Bergodi are comportamentul ăsta. Eu eram patron şi am intrat în vestiar. Nu spuneam nimic, nu vorbeam cu nimeni. Doar am intrat. Şi a început să ţipe, e irascibil. Adică nu merg astea cu „dom’le, e prima dată”. Să te duci pe teren să te iei la bătaie cu jucătorii nu e în regulă. Trebuie dată o hotărâre să se înveţe minte toţi. Cum să te duci tu, jucător, să înjuri tu în tuşă? Dacă era, de exemplu, în timpul meciului, în minutul 50–60? Era bătaie totală?”, a spus Becali, la Prima Sport.