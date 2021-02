LIVE ACUM FINALA Australian Open, Novak Djokovic - Daniil Medvedev 7-5, 0-1 | Sarbul a castigat toate cele opt finale jucate la Melbourne

Live aici la secunda cu specialistul www.sport.ro in tenis, Marcu Czentye: urmarim impreuna finala AO 2021!

Finala Australian Open 2021: Novak Djokovic - Daniil Medvedev 7-5, 0-1

Setul 2:



0-1: BREAK reusit de Daniil Medvedev inca din startul setului doi.

Setul 1:

7-5: SET DJOKOVIC! Sarbul conduce cu 1-0 dupa un break adjudecat la 30.

6-5: Djokovic serveste impecabil intr-un game cu mare incarcatura al primului set.

5-5: Game alb facut de Medvedev in doar 61 de secunde.

5-4: 'Nole' trimite o scurta aparent neinspirata, dar Medvedev loveste un backhand in fileu, ratand o sansa pretioasa de a prelungi game-ul.

4-4: Game la 15 castigat de Medvedev. Setul pare ca se indreapta catre prelungiri.

4-3: Djokovic trece din nou in avantaj, dupa trei game-uri pierdute la rand.

3-3: Daniil confirma rebreak-ul si face primul hold confortabil al partidei. Game alb pentru numarul 4 ATP.

3-2: Rebreak obtinut de Medvedev! Rusul face break la 15 si relanseaza primul set.

3-1: Primul game castigat de rus, care incepe sa isi calibreze loviturile in interiorul liniilor.

3-0: Game la zero adjudecat de sarb.

2-0: Trei greseli nefortate comise consecutiv de Medvedev ii ofera lui Djokovic doua sanse de break. Sarbul o fructifica pe a doua la finalul celui mai lung schimb de mingi al inceputului de meci.

1-0: Novak Djokovic face hold la cincisprezece, cu o relativa lejeritate in primul game al finalei.

Novak Djokovic si Daniil Medvedev se intalnesc pentru prima oara intr-o finala de Grand Slam. Avand in vedere istoricul intalnirilor directe, care numara 4 victorii pentru 'Nole' si 3 pentru jucatorul rus, finala are potentialul de a deveni una dintre cele mai lungi din istoria turneelor de mare slem. Doar doua dintre cele sapte meciuri directe s-au incheiat in minimum de seturi.

Australian Open este casa cea mai primitoare pentru liderul ATP, 'Nole' fiind cel mai titrat jucator din istoria turneului. Sarbul a castigat toate cele opt finale jucate la Melbourne; in cele opt finale castigate la Melbourne, Novak Djokovic i-a invins pe Jo-Wilfried Tsonga (2008), pe Andy Murray de patru ori (2011, 2013, 2015, 2016), pe Rafael Nadal de doua ori (2012, 2019) si pe Dominic Thiem, in 2020.

Daniil Medvedev a mai jucat o singura finala de mare slem pana in prezent, la US Open in 2019. Rusul avea sa cedeze in cinci seturi in fata spaniolului Rafael Nadal, scor 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Finala a durat 4 ore si 50 de minute.

Arena Rod Laver va putea gazdui peste 12,000 de spectatori in tribune cu ocazia acestei finale. 85% este gradul de ocupare permis de organizatori pentru aceasta finala desfasurata in conditii de pandemie.

Traseele parcurse de Novak Djokovic si Daniil Medvedev pentru a se califica in finala Australian Open 2021:



Novak Djokovic

Tur 1: 6-3, 6-1, 6-2 cu Jeremy Chardy

Tur 2: 6-3, 6-7, 7-6, 6-3 cu Frances Tiafoe

Tur 3: 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 cu Taylor Fritz

Optimi: 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 cu Milos Raonic

Sferturi: 6-7, 6-2, 6-4, 7-6 cu Alexander Zverev

Semifinale: 6-3, 6-4, 6-2 cu Aslan Karatsev

Daniil Medvedev

Tur 1: 6-2, 6-2, 6-4 cu Vasek Pospisil

Tur 2: 6-2, 7-5, 6-1 cu Roberto Carballes Baena

Tur 3: 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0 cu Filip Krajinovic

Optimi: 6-4, 6-2, 6-3 cu Mackenzie McDonald

Sferturi: 7-5, 6-3, 6-2 cu Andrey Rublev

Semifinale: 6-4, 6-2, 7-5 cu Stefanos Tsitsipas