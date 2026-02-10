În Anglia, fotbalul nu se oprește niciodată! Premier League, care se vede pe VOYO, e cel mai bun exemplu, în acest sens.

Cea mai tare întrecere fotbalistică din lume programează meciuri, inclusiv de Crăciun și Revelion. Iar în această săptămână, Premier League e singurul campionat de top din Europa cu o etapă intermediară. Cea cu numărul 26 care pornește la drum, în această seară, cu primele patru partide, toate de la ora 21:30 pe VOYO:

*Tottenham – Newcastle, care va fi LIVE VIDEO pe Sport.ro aici.

*Chelsea – Leeds

*West Ham – Manchester United

*Everton – Bournemouth

Ultimele trei întâlniri vor fi și ele oferite de Sport.ro, în format LIVE VIDEO, de la ora 21:30.