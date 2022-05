Ce a făcut Novak Djokovic, după ce a fost deportat din Australia: „Trebuie să recunosc că am subestimat situația, m-a lovit emoțional”

Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a declarat, într-un interviu acordat la Madrid că ar fi subestimat impactul emoțional pe care evenimentele petrecute în Australia, în luna ianuarie a acestui an l-au avut asupra sa.

Campion al Openului Australian în 2021, tenismenul sârb a fost în imposibilitatea de a încerca apărarea titlului, după ce australienii i-au refuzat viza, în contextul în care nu a fost vaccinat anti-COVID. Situația a fost mai complicată decât și-ar fi dorit oricine, existând breșe de comunicare și ale regulamentelor aplicate federal, respectiv statal, în Australia.

Novak Djokovic: „După ce am revenit din Australia, trebuie să admit, am subestimat efectele emoționale.”

„La început, după ce am revenit din Australia, trebuie să admit că am subestimat starea emoțională în care mă aflam. M-am gândit că am plecat din Australia, asta este, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat și merg mai departe.

Dar, în lunile următoare, am simțit că urmele emoționale și psihologice a evenimentelor petrecute acolo au rămas cu mine. Poate doar în ultimele săptămâni am ieșit din acele stări și am început să le transform în combustibil și energie pozitivă.

A fost o situație pe care nu am înfruntat-o în viața mea înainte, în ciuda întregii experiențe pe care o am în ecosistemul tenisului, pe teren și în afara lui.

Fiind implicat în consiliul jucătorilor, în polticia din tenis și în presă, mă consideram experimentat în ce privește diversele aspecte ale vieții unui tenismen, dar asta a fost ceva complet diferit, neașteptat. M-a lovit emoțional, mai mult decât fizic.

Am încercat să îmi dau seama de ce se întâmplă și să-mi recalibrez echilibrul între minte, corp și suflet și să abordez următorul turneu ca pe oricare altul.

Asta a fost mentalitatea mea, dar, când am început să joc meciuri oficiale, mi-am dat seama că nu pot să arunc aceste lucruri în urma mea, pur și simplu, ci mai trebuie să înfrunt senzația de a fi ținut în urmă.

În ultimele meciuri, m-am simțit de parcă nu eram eu însumi pe teren. Eram mai emoționat decât de obicei, într-o stare mai defensivă, din punct de vedere mental. Mi-a luat mai mult timp să trec prin asta, iar energia publicului din Serbia, primită în timpul turneului m-a ajutat enorm să depășesc. Sper ca, de acum, voi reveni la echilibrul optim de care am nevoie pentru a juca la cel mai bun nivel,” a declarat Novak Djokovic, pentru The Tennis Channel.

Finala jucată de Novak Djokovic în turneul ATP 250 de la Belgrad rămâne cel mai bun rezultat atins în acest sezon, în care a ajuns la un palmares de 6-3 în cele 9 meciuri jucate.