Clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026: surpriza pe poziția a doua
Norvegia se menţine primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de marţi, a patra zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 6 de aur, 2 de argint şi 4 de bronz.
Germania şi Suedia sunt la egalitate pe locul secund (3-2-1).
Nu mai puţin de 20 ţări au cucerit medalii până acum, după 28 din cele 116 finale.
- 1 Norvegia 6 2 4 12
- 2 Germania 3 2 1 6
- 2 Suedia 3 2 1 6
- 4 Elveţia 3 1 1 5
- 5 SUA 2 3 2 7
- 6 Austria 2 3 0 5
- 7 Italia 2 2 7 11
- 8 Japonia 2 2 4 8
- 9 Franţa 1 2 0 3
- 10 Olanda 1 1 0 2
- 10 Cehia 1 1 0 2
- 10 Slovenia 1 1 0 2
- 13 Canada 0 1 2 3
- 14 China 0 1 1 2
- 14 Coreea de Sud 0 1 1 2
- 14 Noua Zeelandă 0 1 1 2
- 17 Letonia 0 1 0 1
- 17 Polonia 0 1 0 1
- 19 Belgia 0 0 1 1
- 19 Bulgaria 0 0 1 1
Agerpres