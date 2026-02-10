Clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026: surpriza pe poziția a doua

Norvegia se menţine primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de marţi, a patra zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 6 de aur, 2 de argint şi 4 de bronz.

Germania şi Suedia sunt la egalitate pe locul secund (3-2-1).

Nu mai puţin de 20 ţări au cucerit medalii până acum, după 28 din cele 116 finale.

1 Norvegia 6 2 4 12

2 Germania 3 2 1 6

2 Suedia 3 2 1 6

4 Elveţia 3 1 1 5

5 SUA 2 3 2 7

6 Austria 2 3 0 5

7 Italia 2 2 7 11

8 Japonia 2 2 4 8

9 Franţa 1 2 0 3

10 Olanda 1 1 0 2

10 Cehia 1 1 0 2

10 Slovenia 1 1 0 2

13 Canada 0 1 2 3

14 China 0 1 1 2

14 Coreea de Sud 0 1 1 2

14 Noua Zeelandă 0 1 1 2

17 Letonia 0 1 0 1

17 Polonia 0 1 0 1

19 Belgia 0 0 1 1

19 Bulgaria 0 0 1 1

Agerpres