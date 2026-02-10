De la sosirea în Londra, Frank a condus echipa în 37 de meciuri în toate competițiile și a înregistrat 13 victorii, 10 remize și 14 înfrângeri, cu o medie de doar 1,32 puncte pe meci, cea mai slabă din cariera sa de antrenor, începută în 2005.

Ultimul eșec, 1-2 pe teren propriu cu Newcastle, în etapa a 26-a din Premier League, a amplificat tensiunile din jurul clubului.

Thomas Frank, OUT!? Anunțul venit după Tottenham - Newcastle 1-2

În urma acestui rezultat, Tottenham a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în Premier League, patru remize și patru înfrângeri.

Spurs ocupă locul 16 în clasament, cu 29 de puncte, și se apropie periculos de zona retrogradării.

Conform MatchDay Central, conducerea clubului este extrem de nemulțumită de situația actuală, iar o sursă din interior susține că oficialii iau serios în calcul demiterea lui Thomas Frank.

„O sursă din interior susține că Tottenham ia în considerare demiterea lui Thomas Frank din cauza performanței sale. Conducerea este foarte furioasă din cauza poziției 16 și vrea o schimbare acum”, informează sursa citată.