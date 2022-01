Așa, și? Danielle Collins, stană de piatră după prima calificare într-o finală de Grand Slam. „Bine face că nu își arată emoțiile!”

Calificată pentru prima dată în finala unui turneu de mare șlem, Danielle Collins (28 de ani, 30 WTA) a declarat că se bucură de răsplata eforturilor depuse încă din timpul copilăriei, însă fericirea nu s-a putut citi cu ușurință pe chipul sportivei din SUA imediat după încheierea partidei din semifinale.

Collins a învins-o scor 6-4, 6-1 pe Iga Swiatek (20 de ani, 9 WTA) în doar 78 de minute de joc, la capătul unei prestații remarcabile, în care a anihilat complet defensiva impresionantă a polonezei.

„Face bine că nu își arată emoțiile, o poate ajuta,” a spus Barbara Schett într-o intervenție în direct la Eurosport despre ocupanta locului 30 mondial, imediat după ce aceasta a dat interviul obișnuit al învingătorilor în turneele de mare șlem.

Danielle Collins: „Simt că nu am timp să mă așez, să stau. Am stat în picioare tot turneul, chiar și când am dormit.”

The fairytale run continues for Danielle Collins ✨ The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final. ????: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/NTeCwykXlE — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2022

"To play against the number one player in the world in her home country, I think it's going to be really spectacular." Bring it on ????#AusOpen • #AO2022 • #AOinterview pic.twitter.com/6vjkumsgUn — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2022

Dincolo de celebrarea rezervată a calificării în finală, imediat după încheierea partidei, spre deosebire de majoritatea jucătorilor, care preferă să se așeze pe banca de odihnă, pentru a-și trage sufletul, Danielle Collins a procedat diferit, rămânând în picioare și oferind senzația că ar fi rămas conectată la tensiunea partidei.

„Se simte uimitor să fiu în finală. A fost o călătorie specială, nu e ceva ce se întâmplă peste noapte. Sunt atât de mulți ani de muncă grea în spate, ore petrecute pe teren la o vârstă fragedă. Ieri vorbeam despre numeroasele zile în care tata se trezea devreme și se antrena cu mine, înainte de școală.

E incredibil să fiu în această fază, mai ales considerând problemele de sănătate pe care le-am avut. Sunt recunoscătoare și nu aș putea fi mai fericită. Nu simt că am timp să mă așez, să stau, pentru că terenurile sunt mai mari aici. De fapt, nu am stat jos tot turneul. Am stat în picioare mereu, chiar și când am dormit,” a glumit Danielle Collins, în interviul oferit Jelenei Dokic pe suprafața de joc a Arenei Rod Laver.

Deși a afișat o gamă limitată de reacții emoționale limitată în semifinala cu Iga Swiatek, Danielle Collins este cunoscută ca una dintre cele mai expresive jucătoare din circuitul WTA, americanca arătându-și implicarea totală în timpul meciurilor în moduri în care, uneori, au reușit să îi intimideze oponentele.

Danielle Collins o va înfrunta pe Ashleigh Barty în finala Australian Open 2022. Meciul se va desfășura pe Arena Rod Laver sâmbătă, 29 ianuarie, de la ora 10:30.

It's happening. Hide your nearest and dearest now. Danielle Collins | #AusOpen pic.twitter.com/NOf3LEWbCw — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) January 27, 2022