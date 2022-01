„Ești prost? Uită-te la mine, cu tine vorbesc!” Medvedev l-a umilit pe arbitru: „Ești praf pentru o semifinală de Grand Slam!”

Înfuriat după pierderea setului 2 al semifinalei cu Stefanos Tsitsipas din cadrul Openului Australian, Daniil Medvedev a răbufnit și l-a mustrat în auzul întregii Arene Rod Laver pe arbitrul de scaun.

Medvedev i-a reproșat oficialului confruntării că nu l-a avertizat pe Tsitsipas pentru primire de sfaturi din partea antrenorului său, Apostolos Tsitsipas. Campionul US Open i-a comunicat arbitrului de scaun că l-a auzit pe tatăl lui Stefanos vorbind în repetate rânduri.

„Înțelegi greaca? Data viitoare, ar trebui să îl avertizezi, pentru că vorbesc. Dacă nu o faci, ești un... cum să o spun, un pui de pisică. Ești prost? Tatăl lui poate să vorbească în fiecare punct.

Tatăl lui poate să vorbească în fiecare punct! Tatăl lui poate să vorbească în fiecare punct! Răspunde-mi la întrebare! Îmi răspunzi la întrebare?!

Poți să îmi răspunzi la întrebare, te rog? Poate tatăl lui să vorbească în fiecare punct? Oh, Doamne, ești atât de praf, omule! Cum poți să fii atât de slab într-o semifinală de Grand Slam?

Uită-te la mine, cu tine vorbesc! Dă-i avertisment pentru coaching! Tatăl lui vorbește la fiecare punct!”, i-a reproșat Daniil Medvedev arbitrului de scaun.

Stefanos Tsitsipas a fost avertizat, în cele din urmă, arbitrul de scaun fiind ajutat de Eva Azderaki-Moore, arbitru din Grecia, care i-a semnalat din tunel când tatăl lui Stefanos, Apostolos i-a acordat indicații tehnice.

This is wild - Eva Azderaki-Moore, hidden in the tunnel, signalling to give the coaching violation. https://t.co/yrzQk7FFnD

Daniil Medvedev (2 ATP) și Stefanos Tsitsipas (4 ATP) se duelează pentru un loc în finala Australian Open 2022, unde Rafael Nadal (5 ATP) s-a calificat, în urma unei victorii în patru seturi, în defavoarea numărului 7 ATP, Matteo Berrettini.

Medvedev gets a 'visible obscenity' code violation & flips the f out.

SCREAMING at the umpire. "His father can talk every point?! Are you stupid? His father can talk every point?! Oh my god! Oh my god you are so bad, man! How can you be so bad in semifinals of Grand Slam?" pic.twitter.com/ubFYy4tUHq