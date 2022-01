„Medvedev, te uiți la finala feminină?” Numărul 2 ATP a dat-o de gard și i-a supărat din nou pe australieni

Daniil Medvedev a dezvoltat o relație stranie cu publicul australian, catalogând o parte a spectatorilor ca având „un IQ scăzut”, după zgomote produse în partida din turul 2, câștigată în defavoarea favoritului acestora, Nick Kyrgios.

Finalist în edițiile 2021 și 2022 ale Openului Australian, Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) a avut probleme în a-și atrage simpatia publicului și la US Open, unde a fost huiduit pentru expresivitatea sa care, uneori, deranjează persoanele alături de care e implicat pe teren.

The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1.

