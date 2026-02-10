Nota primită de Radu Drăgușin după eșecul lui Tottenham la Londra: ”Evoluție mixtă!”

Premier League
Tottenham - Newcastle s-a încheiat 1-2.

Tottenham, radu dragusinu, Premier League
Cele două echipe și-au dat întâlnire la Londra, pe ”Tottenham Hotspur Stadium”, în etapa #26 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede pe VOYO.

După un gol anulat în minutul 44, Newcastle a deschis în cele din urmă scorul în minutul 45+5, prin Malick Thiaw.

În actul secund, Archie Gray a restabilit egalitatea în minutul 64, din pasa lui Pape Sarr, iar Jacob Ramsey a marcat golul victoriei în minutul 68. Radu Drăgușin a fost integralist.

Nota primită de Radu Drăgușin după eșecul lui Tottenham la Londra: ”Evoluție mixtă!”

Pentru maniera în care a evoluat la Londra, Radu Drăgușin a fost notat cu 5 de publicația spurs-web.com. Jurnaliștii englezi au evidențiat și că stoperul român nu a avut sincope în defensivă în actul secund, după o scăpare în prima repriză.

”A fost o evoluție mixtă a românului, care a avut câteva momente tensionate în acest meci. În prima repriză, decizia lui de a ieși la pressing l-a scos din poziție și i-a permis lui Willock să pătrundă în spatele apărării lui Spurs, deși acesta se afla în ofsaid.

În repriza a doua, nu au mai existat astfel de momente emoționante din partea sa”, a scris sursa anterior menționată.

Cu o nouă înfrângere bifată în Premier League, Tottenham rămâne în apropierea ”zonei fierbinți” din clasament. Londonezii sunt pe 16 cu 29 de puncte, după ce au înregistrat doar șapte victorii, opt remize și 11 eșecuri.

Tottenham - Newcastle 1-2. Rezumatul meciului (VOYO EXCLUSIV)

Cum arată clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
