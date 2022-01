Tsitsipas, învins a 7-a oară de rivalul Medvedev, în 9 meciuri: „Am fost victimă a arbitrajului. Medvedev nu e cel mai matur.” 

Semifinala Openului Australian desfășurată între Daniil Medvedev și Stefanos Tsitsipas nu s-a încheiat fără conflicte. Tenismenul rus, număr 2 ATP s-a înfuriat pe arbitrul de scaun pentru că acesta nu l-ar fi avertizat la timp pe Stefanos Tsitsipas pentru coaching.

Arbitrul de scaun a recurs la o metodă inedită, cerându-i grecoaicei Eva Azderaki-Moore, arbitru din Grecia să stea în tunel, lângă loja lui Tsitsipas, pentru a auzi dacă tatăl și antrenorul lui Stefanos, Apostolos îi oferă sau nu indicații în timpul meciului.

Tsitsipas a fost avertizat, în cele din urmă, dar jucătorul grec se consideră o victimă a unui tratament imparțial acordat de arbitri, în ceea ce îl privește.

Chestionat despre reacția nervoasă a lui Medvedev, Tsitsipas a răspuns: „E amuzant când se enervează. Nu sunt atent la lucrurile astea. Știu că unora le place să facă anumite chestii de acest gen pentru a-ți fura concentrarea, ar putea fi o tactică, dar e în regulă. Nu e cea mai matură persoană, oricum,” a declarat Stefanos Tsitsipas despre Daniil Medvedev.

Întrebat dacă într-adevăr a primit vreo indicație din partea tatălui său, Apostolos, Stefanos a replicat: „Nu am primit nicio indicație. Nu aud nimic când joc, e imposibil. Publicul e atât de gălăgios, la fiecare punct. Trebuie să ai un super-auz pentru a putea auzi ce îți spune antrenorul.

În meciul cu Benoit Paire, antrenorul meu era la 5 kilometri distanță, dar am primit avertisment pentru coaching. Cred că acela a fost cel mai amuzant moment de la Australian Open,” a adăugat tenismenul grec, număr 4 ATP.

This is wild - Eva Azderaki-Moore, hidden in the tunnel, signalling to give the coaching violation. https://t.co/yrzQk7FFnD