Halep și Cîrstea coboară, Begu urcă 19 locuri: situația României în clasamentul WTA, după încheierea turneului de la Roland Garros

7 din primele 8 jucătoare din România au coborât în clasamentul WTA, după încheierea turneului de la Roland Garros. Optimea de finală jucată de Irina Begu a fost marea și unica surpriză plăcută a parcursului sportivelor din țara noastră în ediția 2022 a turneului de mare șlem din Franța.

Sorana Cîrstea și Ana Bogdan au suferit cele mai mari căderi în ierarhia mondială, pierzând 8, respectiv 15 poziții în clasament și ajungând până pe locurile 34, respectiv 108.

În top 10 WTA, Iga Swiatek are un avans mai mult decât confortabil, de 4305 puncte până la a doua jucătoare a ierarhiei mondiale, estona Anett Kontaveit, care simte acum, în ciuda parcursului mediocru la Roland Garros, beneficiile de a nu fi avut multe puncte de apărat pe zgură.

Paula Badosa conturează podiumul WTA, iar Ons Jabeur stabilește la rândul său o poziție-record în clasament, ocupând locul 4.

