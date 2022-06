Ieșită în scaun cu rotile de pe teren, în turul secund al competiției WTA 1000 de la Doha, în mijlocul unui meci în care o conducea pe Daria Kasatkina, Jaqueline Cristian s-a supus recuperării dure, obligatorii după intervenția chirurgicală suferită la genunchiul drept.

La trei luni după o perioadă umplută cu nopți nedormite, lacrimi și durere, Jaqueline Cristian a revenit pe terenul de tenis cu succes și speră în continuare să se refacă la timp pentru a participa la ultimul Grand Slam al anului, US Open (27 august - 11 septembrie).

„A fost nevoie de trei luni, o operație, recuperare zilnică, nopți fără somn, lacrimi, momente dureroase, dar acum sunt înapoi pe teren, în sfârșit!

Mai sănătoasă, mai puternică și pregătită să muncesc mai din greu ca niciodată! Haide!”, a fost mesajul emoționant scris de Jaqueline Cristian pe Instagram, în descrierea unei fotografii în care se prezintă alături de antrenorul francez, Thomas Drouet.

Jaqueline Cristian a jucat la sfârșitul sezonului 2021 prima finală de turneu WTA a carierei, în Austria, la Linz și a urcat până pe poziția 58, în luna ianuarie a acestui an.

2022 a consemnat nu doar debutul sportivei din România într-un Grand Slam, ci și prima victorie pe tabloul principal, obținută la Melbourne.

1st hit in 3 months for Jaqueline Cristian! Every day is a step closer back! pic.twitter.com/OPbWnYyEHD