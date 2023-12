Cel mai bine stă Sorana Cîrstea, care încheie sezonul pe locul 26, iar mulți specialiști consideră că sportiva din Târgoviște s-a aflat la cel mai bun parcurs al carierei.

Cîrstea a bifat sferturi la US Open, s-a impus la WTA Catalonia 125, dar a consemnat și semifinală la Open-ul de la Miami. Firicel Tomai, o voce avizată în tenisul românesc, i-a făcut ”radiografia” Soranei Cîrstea și a declarat că, și din punctul său de vedere, sportiva a avut cel mai bun sezon din carieră.

Sorana Cîrstea, sezonul carierei! Analiza lui Firicel Tomai pentru Sport.ro

Într-o discuție cu Sport.ro, primul antrenor al Simonei Halep a remarcat o creștere generală în cazul Soranei, de la partea mentală, până la imaginea de ansamblu a jocului, a constanței, nu doar al rezultatelor în sine.

Un motiv pentru care Cîrstea trece prin momente atât de bune este, conform lui Tomai, cooptarea antrenorului suedez Thomas Johansson în ”lojă”, cei doi începând colaborarea încă din 2022.

Liniștea pe care o are acum românca, alături de dorința de a accepta păreri din exterior și anumite decizii cumva contradictorii luate în febra meciurilor au condus la o evoluție evidentă și la o clasare în top 30 WTA. Firicel Tomai este convins că, în acest ritm, Sorana Cîrstea poate ajunge în top 20 în sezonul 2024.

Sorana Cîrstea, creștere generală în evoluții și final de sezon în top 30 WTA

Întrebat dacă poate fi atacată o pătrundere chiar în rândul celor mai bune 10 sportive ale lumii, antrenorul a afirmat că este puțin cam mult.

”Dacă ținem cont de schimbările de maturitate și de mental, cred că a fost sezonul cel mai prolific pentru ea. Nu doar ca rezultate, ci și ca acumulări și experiență.

(N.r. – A contat și cooptarea antrenorului Thomas Johansson?) Cred că antrenorul a fost potrivit, să îi dea încredere, să o așeze cu jocul, să îi dea o linie mentală și energetică, dar și tactică.

A contat antrenorul, dar cred că și faptul că e în ultima parte a carierei. A înțeles că trebuie să extragă, din ce face, esența. Adică, să nu mai risipească energiile în altă parte și să fie eficientă. Dar asta nu i se aplică doar ei, ci tuturor jucătoarelor. Cred că a reușit cel mai bine anul acesta.

S-a maturizat în joc, dar s-a și așezat, acceptă o conduită. Sorana are o personalitate puternică și e greu să o faci să accepte o linie a ta, să o faci să te asculte, să schimbe jocul ei nativ, care e unul agresiv și de scurtă durată să zic așa, să închidă repede punctele.

S-a schimbat, îi place acum să dureze punctele mult, ceea ce parcă și ea a declarat prin primăvară, că îi face plăcere acest lucru.

(N.r. – Poate urca în top 20 sau chiar top 10 în sezonul următor?) Top 10 cred că e puțin cam mult, dar depinde, trebuie să fie sănătoasă. Spre top 20 poate să urce. Dacă e sănătoasă, Sorana poate să joace un tenis de calitate pentru doi-trei ani.

Are lovituri puternice, năprasnice, are un serviciu bun, rever deosebit, o dreaptă bună dacă are încredere în ea, a început să vină la fileu, a început să folosească și mai mult slice-ul. Nu că înainte nu-l folosea, dar acum e mai cu adresă, mai tactic.

(N.r. – Unde a crescut cel mai mult?) La constanța în joc, în primul rând! Ea dădea trei lovituri fantastice, unde nu putea să-i facă nimeni față, după care poate pierdea anumite puncte, iar meciul era jumătate-jumătate. Atunci, la momentele de presiune, psihologice, sigur că pierdea la un punct sau în tie-break, iar frustrarea era mare și nu înțelegea de ce nu câștigă.

Dar, este o fată foarte deșteaptă. În tenis nu e ca în viață, trebuie să mai ai răbdare, trebuie să mai dai de la tine. Trebuie să știi să iei punctul, nu să îl câștigi. Nu e important să fii victorios în punct, în sine, trebuie să îl adjudeci și punctele să se închidă”, a spus Firicel Tomai pentru Sport.ro.

Sorana Cîrstea, patru victorii în fața sportivelor din top 10 WTA

În 2023, Sorana Cîrstea a înregistrat patru victorii în fața unor sportive din top 10 mondial, cu Elena Rybakina (4 WTA), în sferturile turneului de la US Open, scor 6-3, 6-7 (6), 6-4, Caroline Garcia (4 WTA), în turul 2 de la Miami Open, scor 6-2, 6-2, și în optimile Indian Wells, scor 6-4, 4-6, 7-5, și Aryna Sabalenka (2 WTA), în sferturile de finală de la Miami Open, scor 6-4, 6-4.

Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată sportivă din România în 2023, pe locul 26. În top 100 se mai află și Ana Bogdan, locul 66, Irina Begu, locul 75, și Jaqueline Cristian, locul 91.