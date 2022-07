Pe ce loc a urcat Irina Begu în clasamentul WTA după titlul cucerit la Palermo

Begu ocupă acum locul 33, cu 1.384 de puncte, în această ierarhie, în care Simona Halep se menţine săptămâna aceasta pe poziţia a 16-a, cu 2.415 puncte.

Duminică, Irina Begu a câştigat turneul WTA 250 de la Palermo, dotat cu premii totale de 203.024 euro, după ce a învins-o în finală pe italianca Lucia Bronzetti, cu 6-2, 6-2.

România mare are încă două reprezentante în top 100 WTA: Sorana Cîrstea - locul 35 (-2) cu 1.330 puncte şi Jacqueline Cristian - locul 70 (-8) cu 844 puncte. Elena-Gabriela Ruse, finalistă anul trecut la Palermo, a coborât 35 de poziţii şi se află acum pe locul 104, cu 645 puncte.

Clasamentul este dominat de poloneza Iga Swiatek, care are un avans de aproape 4.000 de puncte faţă de ocupanta locului secund, letona Anett Kontaveit.

????????????????????

How ???????? @irina_begu captured her 5th career WTA singles title in Palermo ????#PLO22