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Antrenorul echipei naţionale de fotbal a Norvegiei, Stale Solbakken, a denunţat joi o ''ipocrizie'' generală în contextul politic al Cupei Mondiale din 2026 din Statele Unite, în urma dificultăţilor întâmpinate de un jucător irakian la sosirea sa pe pământ american, scrie AFP.

În timpul unei conferinţe de presă din Greensboro, Carolina de Nord, unde Norvegia şi-a stabilit cantonamentul, Solbakken a fost întrebat despre cazul lui Aymen Hussein, atacantul vedetă al Irakului, prima adversară a scandinavilor, pe 17 iunie, în Grupa I.

Potrivit CBS, jucătorul a fost reţinut timp de şapte ore de agenţii Vamei şi Protecţiei Frontierelor din SUA pe aeroportul OC din Chicago, vineri seară, la sosirea echipei naţionale a Irakului.

Stale Solbakken înaintea debutului la CM: ”Suntem cu toţii ipocriţi”

''Suntem cu toţii de acord că este inutil, că multe lucruri ar fi putut fi făcute diferit, dar suntem cu toţii ipocriţi. Dar aici se organizează o Cupă Mondială, iar noi suntem aici să jucăm fotbal'', a răspuns fostul antrenor al echipei FC Copenhaga, citat de Agerpres.

Când a fost întrebat ce înţelege prin ''multe lucruri'' care ar fi putut fi diferite, el a răspuns: ''Totul, de la faptul că ţara gazdă este în război cu o altă naţiune (Iranul, n.r.) până la dificultăţi precum cea pe care tocmai am discutat-o.''

Norvegia are patru prezenţe la CM, ultima în 1998, când a obţinut şi cea mai bună performanţă de până acum, calificarea în optimi.