Șoc în meciul de deschidere de la Roland Garros: Ons Jabeur, eliminată în primul tur, după ce a ieșit campioană la Madrid și finalistă la Roma

Ons Jabeur (27 de ani, 6 WTA) este prima jucătoare importantă eliminată din ediția 2022 a turneului de la Roland Garros. În meciul de deschidere pe Arena Philippe-Chatrier, sportiva din Tunisia a cedat în trei seturi în favoarea polonezei Magda Linette, după ce a câștigat primul setu, scor 6-3.

A fost 3-6, 7-6 (4), 7-5 pentru Magda Linette (30 de ani, 52 WTA), după 2 ore și 28 de minute de joc, sportiva din Polonia reușind să revină de la dezavantajul scorului de 6-3, 5-4 pentru oponentă.

Campioană la Madrid și finalistă la Roma, Ons Jabeur a cedat sub presiunea așteptărilor și este prima favorită care eliberează jumătatea infeiroară a tabloului.

€86,000 este cuantumul cecului asigurat de Magda Linette, după accederea în turul secund, în timp ce Ons Jabeur va pleca acasă cu suma de €62,000, acordată pentru simpla prezență pe tabloul principal.

Dominic Thiem, revenit după o lungă absență, cauzată de probleme la încheietura dreaptă, a fost învins la rândul său în turul întâi, de Hugo Dellien, din Bolivia, scor 6-3, 6-2, 6-4.

Opening round upset ????@MagdaLinette earns her first Top 10 win of the season stunning world No.6 Jabeur 3-6, 7-6(4), 7-5#RolandGarros pic.twitter.com/bm4knpKc9H