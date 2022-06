Marele anunț făcut de Rafael Nadal, în discursul de campion la Roland Garros: spaniolul a negat zvonurile retragerii din tenis

Rafael Nadal (36 de ani, 5 ATP) a devenit, pentru a 14-a oară, campion la Roland Garros, în urma unei finale câștigate scor 6-3, 6-3, 6-0, în defavoarea norvegianului Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP).

„În primul rând, Casper, a fost o plăcere să joc împotriva ta o finală la Roland Garros. Joci grozav, vreau să laud ceea ce construiești în cariera ta. În aceste două săptămâni, ai făcut un mare pas în față. Mă bucur pentru tine și pentru familia ta. Îți urez mult succes în viitor,” și-a început Rafael Nadal discursul de campion.

„Trebuie să continui cu echipa mea. Îi mulțumesc familiei mele, staff-ului meu. E uimitor, lucrurile minunate care se întâmplă în acest an nu ar fi putut avea loc fără voi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru tot ce faceți pentru mine, în mod special în momentele dificile prin care am trecut împreună. Dacă nu aș fi avut ajutorul vostru, nimic din aceste lucruri nu ar fi fost posibile, pentru că m-aș fi retras de mult. Vă mulțumesc,” și-a continuat Nadal discursul.

„Mă faceți să mă simt ca acasă. E foarte dificil să exprim ceea ce simt. E ceva ce, fără îndoială, nu mi-am imaginat că se va întâmpla: să joc la 36 de ani competitiv, într-o finală, pe terenul pe care îl iubesc cel mai mult și vreau să vă mulțumesc, mulțumesc lumii întregi de la Paris. Înseamnă mult pentru mine.

Nu știu ce se poate întâmpla în viitor, dar voi continua să lupt,” a completat Rafael Nadal, în încheierea discursului de campion, ținut în timpul ceremoniei de premiere derulate pe Arena Philippe-Chatrier, anulând zvonurile referitoare la potențiala sa retragere.

