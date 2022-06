Nadal - 2 = Djokovic & Federer | Cum arată clasamentul all-time al titlurilor de mare șlem câștigate, după Roland Garros 2022

Cel mai titrat jucător din istoria tenisului masculin, Rafael Nadal a mai pus o bornă cu greutate în avantajul de care dispune, în defavoarea rivalilor Roger Federer și Novak Djokovic, în clasamentul care numără trofeele de mare șlem cucerite în toate timpurile.

Învingător pentru a 14-a oară la Roland Garros, Rafael Nadal a ajuns la 22 de titluri în turneele majore ale tenisului mondial.

Clasamentul all-time al turneelor de mare șlem câștigate

Rafael Nadal - 22 de titluri de mare șlem Roger Federer, Novak Djokovic - câte 20 de titluri de mare șlem Pete Sampras - 14 titluri de mare șlem

Palmaresul lui Rafael Nadal numără 14 trofee la Paris, 4 la New York și câte 2 la Wimbledon, respectiv Melbourne.

În 2022, Rafa Nadal s-a impus în ambele competiții de mare șlem desfășurate până acum și este în grafic pentru a bifa Grand Slam-ul ratat de puțin de către Djokovic în 2021, performanță care nu a mai fost atinsă din anul 1969, când Rod Laver se impunea în toate cele patru competiții de mare șlem ale anului.

