Iga Swiatek a părăsit competiția WTA 1000 de la Miami după faza optimilor de finală.

Prima jucătoare a clasamentului mondial a fost depășită de rusoaica Ekaterina Alexandrova (16 WTA), scor 6-4, 6-2, dar eșecul nu îi provoacă mari pierderi în ierarhie.

An upset of epic proportions ????

Ekaterina Alexandrova scores a 6-4, 6-2 win over Swiatek, ending her hopes of a second Sunshine Double!#MiamiOpen pic.twitter.com/l0L1azSywu