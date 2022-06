Și la simplu, și la dublu! Cori Gauff (18 ani) va juca două finale în ediția 2022 a turneului de la Roland Garros: milionară într-o săptămână

Cori Gauff (18 ani), număr 23 WTA în proba de simplu și a zecea jucătoare a lumii, în clasamentul probei de dublu are parte de o ediție 2022 strălucită, în turneul de la Roland Garros.

„Va avea un weekend aglomerat”, au titrat oficialii Roland Garros pe rețelele de socializare, în momentul în care Cori Gauff, alături de Jessica Pegula și-au asigurat calificarea în finala turneului de dublu feminin.

Gauff și Pegula au trecut de compatrioatele Keys / Townsend, scor 6-4, 7-6 (4), și vor juca în finală contra învingătoarelor semifinalei Garcia / Mladenovic - Kichenok / Ostapenko.

Va fi a doua finală de Grand Slam pe care Cori Gauff o va juca în proba de dublu, după ce, în ediția anterioară a Openului American, a pierdut ultimul act, împreună cu Cathy McNally.

Gauff are 4 titluri WTA câștigate în proba de dublu și 2, în proba individuală. La dublu, Gauff și Pegula au câștigat turneul WTA 1000 de la Doha, în acest sezon.

€1,100,000 va încasa Cori Gauff, în cazul în care va pierde finala turneului de simplu, cu Iga Swiatek, în timp ce prezența în finala turneului de dublu este răsplătită cu numai €290,000.

Sumele contribuie la un total de minim €1,390,000, impozabil, pe care sportiva americană îl va câștiga, după încheierea turneului de mare șlem de la Paris.

The Coco double is on! ????@CocoGauff and @JLPegula defeat compatriots Keys/Townsend 6-4, 7-6(4) to claim a spot in the women's doubles final#RolandGarros pic.twitter.com/hdznzmVtwv