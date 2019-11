Ana Bogdan a castigat un turneu dupa 3 ani si jumatate!

Ana Bogdan, locul 129 WTA si cap de serie nr. 4, a castigat turneul ITF de la Saint-Etienne, cu premii totale de 25.000 de euro.

Bogdan a obtinut trofeul ca urmare a retragerii frantuzoaicei Oceane Dodin (192 WTA) inaintea finalei, din cauza unor probleme musculare. Ana, a patra favorita a turneului, trecuse in semifinala de Vitalia Diatcenko (Rusia). Saptamana trecuta, ea fusese invinsa in semifinalele turneului ITF de la Nantes (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, de germanca Tamara Korpatsch (6-0, 3-6, 3-6). Ultimul turneu castigat de sportiva legitimata la CS Steaua a fost ITF Grado (Italia), in mai 2016.

Cel mai bun loc ocupat in clasamentul WTA de sportiva romanca a fost locul 59, in iunie 2018, ea atacand acum reintoarcerea in top 100, dupa ce, in ultima perioada, a acuzat cateva probleme medicale si de forma sportiva. Ea face va parte din echipa de Fed Cup care va intalni Rusia, intre 14 si 19 aprilie 2020, la Budapesta, in Laszlo Papp Arena, pe zgura.

In proba de dublu a turneului de la Saint-Etienne, perechea Laura-Ioana Paar / Marina Melnikova (Romania / Rusia) a castigat trofeul, dupa ce a dispus in finala, cu scorul de 6-3, 6-7 (7), 11-9, de echipa Julia Wachaczyk / Cristina Bucsa (Gwermnaia / Spania).