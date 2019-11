Ce legatura au Iohannis cu tenisul si Dancila cu fotbalul. Candidatii la presedintie si pasiunile lor pentru sport

Liberalul Klaus Iohannis (37%) si social-democrata Viorica Dancila (23,5%) se vor lupta pentru functia de presedinte al Romaniei, la scrutinul de pe 24 noiembrie.

KLAUS IOHANNIS (60 ani), presedintele in functie, este un impatimit al tenisului. In perioada in care era primar al Sibiului, el juca de placere la academia antrenorului Marius Vecerdea si il avea cateodata sparring-partner pe juniorul, pe atunci, Victor Cornea. Iohannis a inceput sa joace tenis in 2010 si a sustinut inclusiv un turneu de tenis local, Sibiu Open. In plus, acesta este mare fan Simona Halep si al echipei de Fed Cup a Romaniei, dar si al nationalei de fotbal, desi nu este un pasionat al fotbalului. In ultimii ani, el a fost de mai multe ori surprins de presa in timp ce schia si mergea cu bicicleta, printre pasiunile lui mai numarandu-se jogging-ul sau inotul.

Klaus Iohannis a urmat scoala germana din Sibiu, Liceul „Samuel von Brukenthal” din același oras, el practicand in acea perioada atletismul si handbalul in echipele scolilor, iar in 1978 a fost admis la Facultatea de Fizica a Universitatii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca. In anul 1983, Iohannis a inceput sa profeseze ca dascal la mai multe scoli din imprejurimile Sibiului, iar 5 ani mai tarziu preda fizica la liceul pe care il absolvise. Dupa Revolutie, a ales sa ramana in Romania, la Sibiu, desi parintii si sora sa au emigrat in Germania. Intre 2000 si 2014 a fost primar al Sibiului, iar pe 21 decembrie 2014 a fost ales presedinte al Romaniei.

VIORICA DANCILA (55 ani) a practicat in copilarie voleiul si handbalul, tot in echipele scolilor. Nascuta la Rosiorii de Vede, cu numele de familie Nica, ea a invatat la Liceul „Mihai Viteazu”, dar a absolvit Liceul Energetic din Ploiesti si, ulterior, Institutul de Petrol si Gaze, Facultatea Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Hidrocarburi. Dupa terminarea studiilor, ea a lucrat ca inginer la Petrom - Serviciul Monitorizare Productie, Titei si Gaze si a fost profesoara la Liceul Industrial Videle (1989-1997), materia Organizarea productiei - Masini si Utilaje. Intre 1997 si 2009 a revenit ca inginer la Petrom, in 2006 obtinand un master Spatiul Public European, in cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative din Bucuresti. Cariera sa politica a luat avant incepand cu anul 2000, cand a devenit presedinte al Organizatiei de Femei a PSD din Videle. In 2009 a devenit europarlamentar, in 2015 a fost aleasa presedinta a Organizatiei Femeilor Social Democrate, iar in ianuarie 2018 a fost nominalizata ca prim-ministru al Romaniei, ulterior, dupa arestarea lui Liviu Dragnea, devenind noul presedinte al social-democratilor.

Desi despre fostul premier se stie ca practica in mod regulat inotul si tenisul de masa, ea a parut in campania electorala mergand pe bicicleta la cateva evenimente. De asemenea, se cunoaste faptul ca familia lui Dancila este una care iubeste foarte mult fotbalul si clubul Dinamo. Sotul sau, director la Petrom, si fiul, consilierul presedintelui Curtii de Conturi, sunt fani ai „ros-albilor”, ultimul fiind un sustinator infocat si urmarind mai multe meciuri de pe stadion, impreuna cu sotia sa si prieteni de familie.