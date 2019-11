TURNEUL CAMPIOANELOR | Ashleigh Barty, campioana la Shenzen, dupa ce a invins-o pe Svitolina in doua seturi: 6-4, 6-3! Incaseaza cel mai mare premiu din istoria tenisului feminin

Australianca Ashleigh Barty (23 de ani, 1 WTA) a invins-o in finala Turneului Campioanelor de la Shenzen pe Elina Svitolina (25 de ani, 8 WTA). Barty s-a impus cu 6-4, 6-3.

Barty a cucerit in premiera trofeul de la Turneul Campioanelor si si-a asigurat cel mai mare premiu acordat in tenisul feminin: 4,42 milioane $.

Meciul a fost echilibrat pana la 4-4, in primul set. Svitolina a ratat o minge de break, apoi Barty a apasat pedala de acceleratie si a depasit-o pe sportiva din Ucraina.

Ashleigh Barty va incheia in premiera anul pe prima pozitie a clasamentului WTA, fiind urmata de Karolina Pliskova.

7.851 puncte are Barty in clasamentul WTA, cu 1.911 mai mult decat Pliskova.

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY