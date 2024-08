"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X

O informație publicată de Tennis Connected în social media s-a rostogolit rapid și a creat tensiuni între tenismanul danez Holger Rune și sponsorul său, Nike.

Potrivit informațiilor apărute pe platforma X, spotivul danez s-ar fi pregătit să rupă contractul cu firma americană de echipament sportiv înainte de US Open. Rune a negat totul.

Been speaking with a few insiders and looks like Holger Rune is done with Nike. Look for a new sponsor to debut at the US Open potentially. — Tennis Connected (@TennisConnected) August 9, 2024

Holger Rune susține că e mulțumit de contractul cu Nike

Rune are parteneriat cu Nike pentru echipament și încălțăminte încă de la debutul său în tenisul profesionist, din 2020.

Vineri, Rune a răspuns postării de pe X (fosta platformă Twitter): "Nu știu cine sunt acești oameni din interior, dar vă pot spune că nu își fac treaba prea bine. Sunt foarte mulțumit de colaborarea mea cu Nike”, a afirmat Rune.

Don’t know who these insiders are ???? but they are not very good at their job I can tell you that . I am very happy with my Nike collaboration ???? — Holger Rune (@holgerrune2003) August 9, 2024

Tânărul de 21 de ani face parte dintr-o echipă impresionantă de jucători ATP sponsorizați de Nike, alături de nume grele precum Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Rafael Nadal, Nick Kyrgios și Sebastian Korda.

Dacă va participa la US Open în acest an, va fi a patra oară când Rune va participa la turneu. Până acum, cel mai bun rezultat al său la un Grand Slam a fost atingerea turului trei la US Open 2022, unde a fost învins de britanicul Cameron Norrie.