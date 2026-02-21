Pe lângă faptul că ambele echipe își doresc o poziționare cât mai bună în clasament înainte de play-off, partida este și un derby al orgoliilor, mai ales luând în considerare scandalul care a luat amploare în ultimele ore în legătură cu maniera în care Dinamo a promovat partida cu Rapid.

Daniel Sandu a anunțat că pleacă de la Rapid

Chiar în ziua meciului, Rapid a primit o adevărată lovitură. Conform GSP, Daniel Sandu, directorul departamentului de scouting al clubului din Giulești a anunțat că va părăsi clubul și va semna în Ligue 1, cu Toulouse, echipa aflată pe locul 10.

Sursa citată susține că Daniel Sandu a discutat deja despre plecarea sa cu Dan Șucu.

Printre jucătorii transferați de Daniel Sandu la Rapid se numără Antoine Baroan, Lars Kramer, Franz Stolz, Leo Bolgado, Drilon Hazrollaj și Kader Keita

Daniel Sandu a ajuns la Rapid la finalul anului 2021 ca scouter, iar doi ani mai târziu, a fost numit director sportiv al clubului, dar după un sezon ratat, Daniel Sandu a devenit directorul departamentului de scouting, iar în funcția de director sportiv a fost numit Mauro Pederzoli.