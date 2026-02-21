Experimentatul goalkeeper român traversează o perioadă atipică a carierei sale. După despărțirea de formația saudită Damac FC, pe 1 iulie 2025, el a rămas fără angajament. Deși cota sa de piață actuală a ajuns la 150.000 de euro, sportivul refuză să ia în calcul retragerea din activitate.

Potrivit informațiilor publicate de fanatik.ro, fostul tricolor a ales să facă deplasarea în stagiul de pregătire din Antalya alături de echipa de juniori Barca Academy România, structură sportivă unde este legitimat și fiul său, care evoluează de asemenea pe postul de portar.

Un ultim contract peste hotare

Niță a bifat 31 de selecții la echipa națională a României, iar ultima sa prezență pe teren sub tricolor datează din 21 martie 2025, într-un meci pierdut în fața Bosniei (0-1) în preliminariile Campionatului Mondial. Ulterior, el a mai fost prezent în lotul convocat în iunie 2025 pentru duelurile cu Austria și Cipru, însă a rămas pe banca de rezerve.

De-a lungul carierei, jucătorul a evoluat pentru cluburi importante precum FCSB, Sparta Praga, Gaziantep și Damac. Deși a fost pe lista mai multor formații din Superliga în perioada de mercato din vara trecută, el a transmis pentru GSP că obiectivul său principal rămâne un transfer în afara țării.

„Mi-aș dori să fie o echipă din străinătate. Sincer, e, cum s-ar zice, ultimul sezon și, dacă e să mai joc, îmi doresc să o fac în străinătate. Să mai apăr un an de zile și apoi, cu Dumnezeu înainte. Cred că mi-am făcut datoria față de fotbal, față de echipele la care am jucat și, mai ales, față de mine. Eu sunt genul de om care pune suflet în tot ceea ce face și tot ceea ce fac, îl fac cu respect față de oameni și față de Dumnezeu”, a spus portarul.