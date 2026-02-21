În cazul în care tricolorii vor învinge Turcia, România va întâlni câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Mircea Lucescu i-a impresionat pe turci cu decizia sa

Legendarul antrenor s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate încă de la finalul anului trecut, iar prezența sa la baraj era pusă sub semnul întrebării. În ultima vreme, Lucescu a efectuat o serie de investigații medicale la Bruxelles, iar medicii se pare că l-au declarat apt de a conduce naționala la baraj.

Turcii s-au arătat impresionați de faptul că Mircea Lucescu s-a decis să rămână pe banca tehnică chiar și în ciuda problemelor medicale apărute în ultima perioadă.

”Antrenorul în vârstă de 80 de ani, care a fost internat de trei ori în ultimele luni din cauza unor probleme medicale, a plecat în Belgia pentru două controale medicale separate după externarea din Spitalul Universitar de Urgență București. Lucescu, revenit ieri în România, s-a întâlnit cu oficialii Federației Române de Fotbal.

Experimentatul tehnician ar urma să stea pe bancă la meciul din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026 împotriva Turciei, în ciuda problemelor sale de sănătate. Lucescu a declarat că se simte pregătit și nu dorește să părăsească echipa”, au scris turcii de la cumhuriyet.com.tr.