Sepsi OSK s-a impus, dramatic, cu 2-1, la Buftea, în faţa formaţiei CS Dinamo, printr-un gol reuşit de Moses Mawa (90+2).

FC Bacău a câştigat neaşteptat la Buzău, 1-0 cu echipa locală Metalul.

Rezultatele etapei a 18-a:

Joi

FC Voluntari - Steaua Bucureşti 2-0

Sâmbătă

AFC Metalul Buzău - ACS FC Bacău 0-1

CS Gloria Bistriţa - ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0

CSM Slatina - AFC Câmpulung Muscel 0-0

ACSM Politehnica Iaşi - CSM Olimpia Satu Mare 2-0

CSM Reşiţa - AFC Chindia Târgovişte 2-3

CS Dinamo Bucureşti - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Sâmbătă are loc şi meciul CS Afumaţi - CSC Dumbrăviţa (CNAF Buftea sintetic, 15:00).

Duminică se dispută meciurile CS Tunari - CSC 1599 Şelimbăr (CNAF Buftea sintetic, 11:00) şi FC Bihor Oradea - AFC ASA Târgu Mureş (Stadion ''Iuliu Bodola'' - Oradea, 12:30), iar marţi este programat meciul CS Concordia Chiajna - ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 (Stadion Concordia - Chiajna, 17:30), scrie Agerpres.