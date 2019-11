PLANUL URIAS pus la cale de Ion Tiriac! Romania ar putea avea 4 turnee de tenis: proiectul uluitor al miliardarului

Ion Tiriac a dezvaluit modalitatea prin care vrea sa dezvolte tenisul romanesc.

Campionul de la Roland Garros din 1970 propune dezvoltarea a patru centre regionale de tenis in tara.

In acelasi timp, Tiriac a acuzat clasa politica de lipsa de interes in ceea ce priveste progresul sportului romanesc.

Ion Tiriac: "Si la noi sunt copii care vor sa faca tenis dupa ce au vazut-o pe Simona Halep, dar unde, cand si cum?"

"In China exista acum un turneu de tenis de fete 250. Pe tabloul de calificari sunt 12 chinezoaice din 32, iar pe tabloul general sunt 9 chinezoaice. Si nu au inceput de mult timp. Dupa victoria lui Na Li de la Australian Open au fost zece milioane de copii din China care au inceput sa joace tenis. Si la noi sunt copii care vor sa faca tenis dupa ce au vazut rezultatele Simonei Halep, dar unde, cand si cum? Au nevoie de antrenori", a declarat Ion Tiriac pentru GSP.

"Eu am adus patru turnee in tara si hai sa vedem daca primarii, Guvernul le vor vrea in Romania. As vrea sa fac patru centre regionale de tenis in Romania si voi vorbi cu domnul Boc pentru unul la Cluj", a adaugat Ion Tiriac.