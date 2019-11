Noua senzatie a tenisului masculin romanesc! A castigat 20 de meciuri consecutive si 4 turnee la rand

Nicholas David Ionel a devenit al treilea cel mai bine clasat tenismen roman in ierarhia ATP, dupa Marius Copil (155) si Filip Jianu (447).

In doua saptamani petrecute in Tunisia, Nicholas David Ionel (17 ani) a castigat doua titluri ITF. La Tabarka (ITF, 15K), el a castigat finala la simplu contra lui Manuel Lopez Pena (6-4, 7-5) si a pierdut finala la dublu, alaturi de Alexandru Luncanu, in decisiv, in fata favoritilor principali, Nicolas Alberto Arreche / Franco Feitt. Tot in Tunisia, la un turneu desfasurat in aceeasi localitate, s-a impus atat la simplu (Andrea Picchione / 6-4, 4-6, 6-4), cat si la dublu, unde l-a avut alaturi tot pe Alexandru Luncanu. Tanarul tenismen a ajuns la 20 de victorii consecutive si patru titluri la rand la simplu, dupa ce luna trecuta se impusese la Brasov si la Tg. Mures (ambele turnee, 15K), si a bifat primul trofeu din cariera in proba de dublu. De asemenea, el a disputat patru finale in doar doua saptamani.

Nascut in octombrie 2002 in Bucuresti, Nicholas a inceput tenisul la 6 ani si este legitimat la CS Dinamo Bucuresti. In acest moment, el se pregateste la Mouratoglou Academy din apropiere de Paris (Franta), care este considerata cea mai buna academie de juniori din Europa. In 2017, pana sa faca trecerea la seniori, el a castigat Orange Bowl U16, dupa o finala disputata cu un alt roman, Nini Dica, dar si medalia de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Gyor. Primul titlu ITF castigat de acesta a fost la doar 13 ani, la Chisinau, dupa ce a primit un wild-card de la Federatia Moldoveneasca pentru tabloul principal si a castigat titlul. Printre idolii sai se regasesc Gael Monfils, Denis Shapovalov si Benoit Paire. Ionel face parte dintr-o generatie foarte buna de tineri tenismeni romani, alaturi de Filip Jianu, Cezar Cretu, Nini Dica, Radu Papoe sau Dragos Popeanga.