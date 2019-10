Performanta ULUITOARE reusita de Simona Halep! Este OFICIAL cea mai constanta jucatoare din istoria tenisului feminin! Nimeni nu a mai reusit asta

Din articol Excelenta e durabila: Simona Halep va incepe luni saptamana cu numarul 301 in top 50 WTA

Simona Halep a devenit oficial cea mai constanta jucatoare din istoria tenisului feminin.

Romanca se afla in prezent la saptamana cu numarul 300 petrecuta in top 10 WTA fara a iesi nici macar o data din ierarhia primelor zece jucatoare.

Simona a depasit-o pe Venus Williams, care detinea recordul, cu 294 de saptamani, iar viitorul apropiat nu indica o schimbare in negativ a prestatiilor sale, atat timp cat va fi apta de joc.

Simona mai are nevoie de numai 11 saptamani pentru a contura o perioada incredibila de 6 ani in care nu a coborat mai jos de locul 10 in clasamentul mondial.

Simona Halep se regaseste in top 10 WTA inca din 27 ianuarie 2014, cand ajungea in sferturile de finala la Australian Open pentru prima oara. Dominika Cibulkova a fost cea care a oprit parcursul impresionant al Simonei, invingand-o cu 6-3, 6-0.

Simona Halep, 13 trofee de simplu castigate de cand a urcat in top 10 WTA

Simona a fost constanta in clasamentul WTA datorita numeroaselor puncte obtinute la mai toate turneele din calendarul anual al circuitului feminin.

Din 27 ianuarie 2014 si pana in prezent, Simona a castigat 13 titluri la simplu, printre care 2 turnee de mare slem: la Roland Garros in 2018 si la Wimbledon in 2019.

Desfasuratorul turneelor castigate de Simona Halep in perioada 2014-2019

2019: Wimbledon

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal,

2017: Madrid

2016: Madrid, Bucuresti, Montreal

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2014: Doha, Bucuresti