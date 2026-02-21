Echipa antrenată de Nuno Espirito Santo primește vizita celor de la Bournemouth într-un meci contând pentru etapa a 27-a din Premier League. Partida se dispută pe data de 21 februarie 2026, de la ora 19:30. Confruntarea are loc pe London Stadium, o arenă din capitala Angliei cu o capacitate de 62.500 de locuri. Arbitrul desemnat pentru a conduce acest meci la centru este englezul Samuel Barrott.

Înaintea fluierului de start, West Ham ocupă locul 18 în clasament, prima poziție care duce în Championship. Gazdele au adunat 24 de puncte în 26 de meciuri jucate. De partea cealaltă, trupa pregătită de Andoni Iraola se află pe poziția a 9-a a ierarhiei. Oaspeții au obținut 37 de puncte până în acest punct al competiției.

Miză uriașă de pe London Stadium

Gazdele au reușit trei victorii în ultimele cinci runde de campionat. În precedenta partidă din Premier League, disputată pe 10 februarie 2026, West Ham a remizat pe teren propriu cu Manchester Utd, scor 1-1. Londonezii au pierdut două puncte prețioase în acel meci, după ce atacantul oaspeților, Benjamin Sesko, a restabilit egalitatea pe final. Bournemouth are la rândul ei un parcurs recent foarte bun, fiind neînvinsă în ultimele șase partide de ligă. În ultima etapă, formația vizitatoare s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Everton.

Istoricul recent arată că cele două formații au înregistrat adesea rezultate de egalitate în disputele directe. Ultima confruntare a avut loc pe 22 noiembrie 2025 și s-a încheiat nedecis, scor 2-2. Ultima oară când West Ham a pierdut în fața adversarilor de astăzi a fost în ianuarie 2019.