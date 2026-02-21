Echipa care pregătește o ofertă pentru transferul lui Philippe Coutinho

Fostul jucător de la Inter, Barcelona și Liverpool și-a decis viitorul după ce a intrat în ultimele luni de contract cu Vasco da Gama. Este gata de o nouă experiență pe finalul carierei sale și a primit deja o propunere din Major League Soccer.

LA Galaxy pregătește o ofertă pentru Coutinho

În ciuda insistențelor antrenorului Fernando Diniz de a-l convinge să semneze un nou contract cu actuala sa echipă, la care este și căpitan, Coutinho pare tentat de o nouă aventură. LA Galaxy este gata să-i facă o ofertă, scriu spaniolii de la AS.

Americanii vor să-l aducă pentru a betona linia mediană, în contextul în care Riqui Puig, fostul jucător de la Barcelona, a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior care îl va ține departe de gazon aproape un an.