Echipa care pregătește o ofertă pentru transferul lui Philippe Coutinho

Philippe Coutinho (33 de ani) va pleca de la Vasco de Gama după doi ani.

Fostul jucător de la Inter, Barcelona și Liverpool și-a decis viitorul după ce a intrat în ultimele luni de contract cu Vasco da Gama. Este gata de o nouă experiență pe finalul carierei sale și a primit deja o propunere din Major League Soccer.

LA Galaxy pregătește o ofertă pentru Coutinho

În ciuda insistențelor antrenorului Fernando Diniz de a-l convinge să semneze un nou contract cu actuala sa echipă, la care este și căpitan, Coutinho pare tentat de o nouă aventură. LA Galaxy este gata să-i facă o ofertă, scriu spaniolii de la AS.

Americanii vor să-l aducă pentru a betona linia mediană, în contextul în care Riqui Puig, fostul jucător de la Barcelona, a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior care îl va ține departe de gazon aproape un an.

Coutinho a ajuns la Vasco da Gama în 2024, sub formă de împrumut de la Aston Villa. După un singur an în Brazilia, clubul de pe ”Villa Park” a decis să-l cedeze definitiv.

În 2018, Coutinho a fost protagonistul unui transfer impresionant de la Liverpool la Barcelona, pentru 135 de milioane de euro. Pe Camp Nou, brazilianul nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor, astfel că a fost rapid îndepărtat de la echipă.

Prima echipă din Europa pentru care a evoluat Coutinho a fost Inter Milano, care l-a transferat în 2008 de la Vasco da Gama. Au urmat Espanyol și Liverpool, la ultima reușind să aibă cele mai bune evoluții din cariera sa.

