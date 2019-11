Cea mai prestigioasa revista de tenis din lume a decis! Topul celor mai bune jucatoare din ultimul deceniu: pe ce loc e Simona Halep

Tennis Magazine a publicat topul in cel mai recent numar

Potrivit jurnalistilor americani, in perioada 2010-2019, Simona Halep a fost una dintre cele mai bune sportive din circuit. Ea ocupa locul al doilea in aceasta ierarhie, in spatele Serenei Williams.

"Numarul 1 mondial la finalul anilor 2017 si 2018, romanca a devenit o forta constanta dupa ce a castigat sase turnee WTA in 2013. Chiar dacă a fost invinsa in primele trei finale de Grand Slam jucate, Halep a continuat să lupte pentru victoriile de la Roland Garros si Wimbledon, ceea ce a validat jocul ei si i-a dat forta mentala, ceea ce a ajutat-o impotriva jucătoarelor care lovesc cu fortă si in momentele importante", au scris americanii.

Simona Halep nu a mai parasit top 10 WTA din anul 2014.

Serena Williams ocupa prima pozitie in topul revistei Tennis Magazine a celor mai bune jucatoare din ultimul deceniu. In aceasta perioada, ea a castigat 12 turnee de Grand Slam si a luat aurul la JO de la Londra in 2012.

TOP 10

Serena Williams

Simona Halep

Angelique Kerber

Petra Kvitova

Victoria Azarenka

Carolin Wozniacki

Na Li

Kim Clijters

Naomi Osaka

Maria Sharapova