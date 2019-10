DEFINITIA LONGEVIVITATII! Roger Federer bate recorduri dupa recorduri! Va fi primul tenismen din istorie care reuseste asta

Roger Federer continua sa scrie istorie in tenisul mondial.

Roger Federer va dobori un nou record in istoria tenisului masculin. In cazul in care elvetianul isi va onora anuntul participarii la editia 2020 a Jocurilor Olimpice, Roger va deveni tenismenul cu cele mai multe prezente la Olimpiada, 5 la numar.

Clasamentul ia in calcul perioada 1988-prezent, anume intervalul in care tenisul a fost si continua sa fie sport olimpic.

Roger Federer, cu o participare olimpica mai mult fata de Andrei Pavel

Ajungand la a cincea editie a Olimpiadei, Roger Federer este demn de laudat pentru longevitatea carierei sale la nivel inalt. De mentionat ca Federer nu a participat la Rio de Janeiro 2016.

Nu cu mult mai putin impresionanti au fost nici Andrei Pavel ori Goran Ivanisevic, care au in cont 4 prezente la Jocurile Olimpice.

Medalia de aur la simplu, singurul trofeu care ii mai lipseste lui Roger Federer

Federer va merge la Tokyo pentru a-si razbunna cele 4 participari la JO care nu s-au soldat cu o medalie de aur in proba de simplu.

Roger este campion olimpic doar in proba de dublu, unde a castigat aurul alaturi de Stan Wawrinka in 2008, la Beijing.

In 2012, Federer a ratat medalia de aur, pierzand in minimum de seturi cu favoritul gazdelor, Andy Murray.

Roger Federer, Novak Djokovic si Rafael Nadal si-au anuntat deja participarea la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo.