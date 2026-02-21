Derby bucureștean pe Arena Națională, azi de la 20:30. Se întâlnesc ocupantele locurilor 2, Dinamo, și 3, Rapid. Cele două echipe sunt despărțite de trei puncte.

În tur, meci jucat tot pe Arena Națională, cu Dinamo în postura de echipă gazdă, s-a impus Rapid, scor 2-0. Au marcat atunci pentru giuleșteni Gnahore (autogol) și Manea.





Echipe probabile

Rapid (4-3-3): Iliev - Manea, Kramer, Ciobotariu, Borza - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila

Iliev - Manea, Kramer, Ciobotariu, Borza - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Mărginean, Gnahore - Soro, Karamoko, Musi





Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe Dinamo, cu o cotă de 2.50

Rapid are cota 3.00 pentru un succes.

Egal - 3.30

Ambele echipe marchează- 1.80





Dinamo nu a mai învins Rapid din anul 2020, scor 1-0. În ultimele 10 partide, s-au înregistrat 5 victorii pentru giuleșteni și 5 meciuri egale. Trupa lui Kopic a marcat 41 de goluri până acum, și a primit 23.

Rapid are 42 de goluri înscrise și 27 primite. Costel Gâlcă se află la egalitate în meciurile directe cu Zjeliko Kopic, 1-1.

La ora meciului vor fi -3 grade Celsius, iar temperatura resimțită de -12 grade Celsius, aspect care poate influența negativ calitatea partidei.

Sunt așteptați în jur de 20.000 de spectatori, în ciuda iernii dezlănțuite din Capitală.

Rareș Vidican va conduce partida, arbitru care acordă 4,95 cartonașe galbene, și 0,18 roșii.





Sugestia Sport.ro: Șansă dublă X2