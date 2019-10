A fost "noul Zidane" si a jucat in nationala Frantei, dar acum a trecut la TENIS! Decizie incredibila a unui jucator francez foarte cunoscut

Francezul este liber de contract din ianuarie 2019 si incearca o reconversie profesionala.

Fostul international francez Yoann Gourcuff, jucator ramas liber de contract, dupa ce a incheiat contractul cu Dijon, in ianuarie 2019, a obtinut licenta pentru a juca tenis in competitiile profesioniste. El este legitimat la Larmor Plage Tennis Club, din localitatea unde locuieste, si a castigat primul meci disputat in campionatul regional.

Nu este prima aventura in tenis a lui Gourcouff, in copilarie el ezitand intre a alege fotbalul sau „sportul alb”. In 1998, el chiar a participat la turneul de juniori Super 12 Auray Open, care a fost castigat de spaniolul Rafael Nadal. A ales pana la urma fotbalul, pentru ca tatal sau, Christian Gourcouff, este antrenor, actualmente el pregatind-o pe Nantes. Nu este primul fotbalist care s-a apucat in ultimii ani de tenis, in urma cu un an si jumatate, Paolo Maldini, fostul mare fundas al lui AC Milan, participand la primul sau turneu profesionist.

Yoann Gourcuff (33 ani) a fost considerat "Noul Zidane" si a evoluat ca mijlocas ofensiv pentru Rennes (2003-2006, 2015-2018), AC Milan (2006-2008), Bordeaux (2008-2010), Olympique Lyon (2010-2015) si Dijon (2018-2019). In palmaresul sau se gasesc Liga Campionilor (2006-2007), 1 titlu de campion in Ligue 1 (2008-2009), 1 Cupa a Frantei (2011-2012), 1 Cupa Ligii Frantei (2008-2009) si 3 Supercupe ale Frantei (2008, 2009, 2012). A fost declarat cel mai bun jucator din campionatul francez in sezonul 2008-2009. La nivel de nationala, el are selectii la toate grupele de varsta si este campion european cu Franta U19 (2005), la echipa de seniori avand 31 de selectii si 4 goluri si a participat la CM 2010.