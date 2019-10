Doctorita si tenismena! In 2014 castiga Roland Garros, acum este studenta la medicina si pe podium la Nationalele de tenis

Ioana Ducu joaca tenis de placere si studiaza sa devina medic.

In iunie 2014, dublul romanesc Ioana Ducu - Ioana Loredana Rosca castiga turneul dedicat junioarelor de la French Open, invingandu-le in finala pe Catherine Bellis (SUA) si Marketa Vondrousova (Cehia). Ducu se anunta o jucatoare valoroasa pentru Romania, mai ales ca ajunsese si in semifinale la Wimbledon (2013), dar trecerea la senioare a fost cu ghinion. Dupa mai multi ani in care s-a luptat cu numeroase accidentari la umar si a trecut peste o operatie-record, care a durat nu mai putin de 7 ore, in 2017, ea a renuntat la tenisul profesionist si s-a reprofilat profesional.

Ioana este acum studenta in anul III la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, fiind admisa de pe pozitia a 16-a la locurile la taxa, cu nota 9,01 la BAC si 7,60 la examenul de admitere. Anul trecut, ea a promovat si examenul de licenta la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, specializarea Kinetoterapie si motricitate speciala, unde a urmat in paralel cursurile de invatamant frecventa redusa.

Insa, Ioana nu a abandonat total tenisul. La Campionatele Nationale de seniori din acest an, desfasurate la inceputul lunii octombrie 2019, Ioana Ducu a castigat medalia de bronz, alaturi de echipa CS Sportul Studentesc, din care au mai facut parte Alexandra Cadantu, Ioana Gaspar, Gabriela Duca, Camelia Hristea, Annemarie Cristmann, Nicoleta Bajescu si Andreea Novaceanu.