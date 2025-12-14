Perechea formată din Patrick Berbece şi Andreea Sturzinschi a obţinut medalia de bronz la Campionatul European de Dans Sportiv de la Burgas, în proba Standard.
”DANS SPORTIV. Medalie de bronz 🥉pentru 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐁𝐞𝐫𝐛𝐞𝐜𝐞 & 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞𝐚 𝐒𝐭𝐮𝐫𝐳𝐢𝐧𝐬𝐜𝐡𝐢 (CS Dinamo București) la Campionatul European de Tineret de la Burgas - Bulgaria, în proba Standard.
Este a treia medalie din acest an pentru Patrick Berbece după aurul de la Europeanul de Tineret - 10 Dansuri și argintul de la Mondialul de Tineret - 10 Dansuri (la ambele competiții a făcut pereche cu Elza Freiberga)”, a postat CS Dinamo București.
Născută în Republica Moldova, Andreea Sturzinschi reprezintă din 2023 România în competițiile internaționale.
Tot la Burgas, perechea Robert Leonard Coman - Sara-Maria Velea a ocupat locul 8 la proba Standard.