Baluta e IN ORAS si va semna contractul! Anunt de ultima ora: unde va juca mijlocasul nationalei Romaniei

Tudor Baluta a rezistat doar un an la Brighton.

Mijlocasul de 21 de ani va juca in urmatorul sezon la Dinamo Kiev. Echipa lui Mircea Lucescu il va imprumuta pentru un an si are optiunea de a-l cumpara definitiv in cazul in care va fi multumita de el.

Baluta a fost cumparat de Brighton de la Viitorul cu 4,5 milioane de euro la inceputul anului trecut. Trecerea in Anglia s-a facut dupa finalul campionatului 2018-2019. Baluta a primit insa putine sanse la prima echipa a lui Brighton, iar in ianuarie a fost imprumutat la ADO Den Haag. Pandemia i-a limitat si aici timpul de joc. Mijlocasul a prins 4 meciuri inainte ca sezonul sa fie inghetat de Federatia Olandeza din cauza pandemiei.

La prima echipa de la Brighton, Baluta are un meci in Cupa Ligii. In rest, a jucat la U23. Fotbalistul crescut de Academia Hagi e deja la Kiev, unde va semna contractul cu Dinamo imediat dupa ce va trece vizita medicala. Informatia a fost confirmata de patronul Igor Surkis imediat dupa Dinamo - Zoria 1-1, meci jucat in aceasta seara.