Primele DECLARATII ale lui Tudor Baluta la noua echipa: "Asta m-a atras la echipa asta!"  Ce obiective are mijlocasul roman la Den Haag

Tudor Baluta a plecat de la Brighton si va juca in Olanda, la Ado Den Haag.

Mijlocasul de 20 de ani a fost imprumutat pana la finalul sezonului la Ado Den Haag. Baluta a plecat in Anglia cu asteptari mari, insa n-a prins niciun meci de campionat pentru Brighton. Fotbalistul a fost dorit si in toamna de mai multe echipe, insa a cerut sa ramana la Brighton pentru a incerca sa se impuna.

Ado a fost preluata recent de managerul englez Alan Pardew. Baluta este a 5-a achizitie a echipei din aceasta iarna. ADO e penultima in Eredivisie, dar are planuri mari in 2020. Vrea sa scape de retrogradare, apoi sa lupte pentru Europa din sezonul urmator.

Intr-un interviu acordat pe site-ul oficial al clubului, Baluta a spus ca isi doreste sa joace cat mai bine. Jucatorul roman a declarat si ce l-a motivat sa mearga la Den Haag.



"Ma bucur ca am luat decizia de a venit la Den Haag, sper sa joc cat mai bine aici. Am ales aceasta echipa deoarece am vazut ca se depun multe eforturi, au fost facute multe transferuri acum in iarna, un nou antrenor. Acestea sunt dovezi ca acest club are ambitii mari, vrea rezultate, pentru a ramane in prima liga.

Si eu sunt ambitios si dornic de rezultate, sper sa facem lucruri bune impreuna. A fost simplu sa ma convinga sa vin, managerul mi-a spus planurile, iar eu vreau sa ajut echipa in retur. Vreau sa joc cat de mult se poate.

Campionatul Olandei este puternic, cu echipe extrem de bune si se potriveste jucatorilor tineri. Este o ocazie buna pentru mine sa capat experienta. Am fost primit cu caldura la echipa, sper ca la finalul sezonului sa ne bucuram impreuna", a declarat Tudor Baluta.