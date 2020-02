Tudor Baluta, bagat in SEDINTA de suporterii lui Den Haag! Echipa romanului nu a mai castigat de 6 meciuri si a ajuns pe loc retrogradabil in Olanda

Tudor Baluta a ajuns la ADO Den Haag in iarna acestui an, sub forma de imprumut de la Brighton.

Den Haag nu a mai castigat de 6 meciuri in campionat si a ajuns pe loc retrogradabil. Suporterii nu au mai suportat rusinea si au venit in cantonamentul echipei pentru a-i mustra pe fotbalisti. Tudor Baluta a fost rezerva in ultimele doua meciuri din campionat, cand Den Haag a scos o remiza in deplasare la Herenven si a fost invinsa cu 3-0 pe teren propriu de PSV.

In imagine, Baluta este surprins cu capul in pamant in fata suporterilor, in timp ce acestia purtau o discutie cu restul jucatorilor.

3 meciuri a evoluat Baluta in tricoul lui Den Haag de la imprumut. Din vara va reveni in Anglia, la Brighton.