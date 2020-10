Tudor Baluta, ademenit de o forta a Europei! Cum il poate pierde Mircea Lucescu pe internationalul roman

Internationalul roman a fost cerut de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, insa pe fir ar fi intrat si turcii de la Galatasaray.

Brighton este dispusa sa il imprumute gratis pe Baluta, iar Fatih Terim a insistat pentru aducerea mijlocasului, care ar reprezenta o afacere ideala pentru Galatasaray.

Potrivit Sqenf Foot, transferul lui Tiemoue Bakayoko de la Chelsea la Galatasaray a picat din cauza sumei prea mari cerute de londonezi, iar Fatih Terim s-a reorientat care Tudor Baluta.

Turcii sunt cu ochii si pe Jean Michael Seri, mijlocasul de 29 de ani al lui Fulham.

Baluta va trebui sa aleaga intre oferta lui Mircea Lucescu de la Dinamo Kiev, care s-a calificat in grupele Champions League si oferta lui Terim de la Galatasaray. Turcii au fost eliminati din playoff-ul Europa League de Ianis Hagi si Glasgow Rangers.

7 meciuri are Tudor Baluta in echipa nationala a Romaniei.

????Galatasaray have not interested with Bakayoko even one day in their 115 years history.

????They are looking for a free or less than €1M fee loan move.

????So Lerma didn’t happen.

????Villa didn’t give Nakamba 2 weeks ago, he stays 100%

????They have interest to Seri and Tudor Baluta. pic.twitter.com/RRqzn8wp3P