Primul "11" al fotbaliștilor rămași fără contract arată bine! Djokovic, Bălgrădean, Velkovski și Băluță nu și-au găsit încă echipe

Momentan, mai mulți fotbaliști cu nume sunt liberi de contract. Printre ei se află internaționalii români Cristian Bălgrădean, Tudor Băluță și Alexandru Albu, dar stranieri cu o cotă bună în campionatul românesc, precum Darko Velkovski, Rachid Bouhenna, Damjan Djokovic sau Kevin Luckassen.

Primul "11" al fotbaliștilor rămași liberi de contract în această vară:

Cristian Bălgrădean (36 de ani / ex - CFR Cluj) - Damien Dussaut (29 de ani / ex - FCV Farul), Darko Velkovski (29 de ani / ex - FC Dinamo 1948), Rachid Bouhenna (33 de ani / ex - Poli Iași), Kevin Boli (33 de ani / ex - FCV Farul) - Tudor Băluță (25 de ani / ex - FCV Farul), Damjan Djokovic (34 de ani / ex - FC Rapid 1923), Alexandru Albu (30 de ani / ex - FC Rapid 1923) - Kevin Soni (26 de ani / ex - FC Rapid 1923), Kevin Luckassen (30 de ani / ex - UTA Arad), Allanzinho (24 de ani / ex - Poli Iași)

Alți jucători din Liga 1, care momentan nu au angajamente:

Răzvan Began (27 de ani / ex - FC Dinamo 1948), Relu Stoian (28 de ani / ex - Oțelul Galați), Virgil Drăghia (33 de ani / ex - FC Rapid 1923), Danylo Kucher (27 de ani / ex - UTA Arad) / Gabriel Moura (36 de ani / ex - FC Dinamo 1948), Andrei Peteleu (31 de ani / ex - FCU Cluj), Marius Martac (33 de ani / ex - Poli Iași), Marko Stolnik (28 de ani / ex - UTA Arad), Dragan Lovric (28 de ani / ex - Oțelul Galați), Matija Katanec (34 de ani / ex - Poli Iași), Quentin Bena (26 de ani / ex - FC Dinamo 1948), Jonathan Rodriguez (34 de ani / ex - Sepsi OSK), Jair (29 de ani / ex - Petrolul), Hamza Saghiri (27 de ani / ex - Poli Iași), Pablo Gaitan (32 de ani / ex - Oțelul Galați), Marco Fossati (31 de ani / FCU Cluj), Amine Benchaib (26 de ani / ex - FCV Farul), Kevin Kabran (30 de ani / Poli Iași), Francesco Margiotta (30 de ani / ex - FC Botoșani), Ruben Fonseca (24 de ani / FC Hermannstadt), Anes Rusevic (27 de ani / ex - Oțelul Galați), Atanas Trică (20 de ani / ex - CSU Craiova)

Foto - Gabriel Chirea