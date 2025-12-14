Real Sociedad a anunțat despărțirea de Sergio Francisco după trei înfrângeri la rând în campionat.

Sergio Francisco, demis de la Real Sociedad

Ultimul eșec, scor 1-2 cu Girona pe teren propriu, i-a fost fatal din punct de vedere fotbalistic lui Sergio Francisco, a cărui plecarea a fost oficializată la două zile după meci.

Alături de Francisco, va pleca și secundul Iosu Rivas.

”Real Sociedad a decis să îl demită imediat din funcție pe Sergio Francisco, care nu va mai continua la conducerea primei echipe. Antrenorul secund, Iosu Rivas, nu își va continua nici el activitatea în această funcție.

Clubul dorește să recunoască profesionalismul, efortul și angajamentul demonstrate de Sergio Francisco, atât în perioada în care a antrenat prima echipă, cât și în anii în care a făcut parte din clubul nostru. În activitatea sa în cadrul academiei, unde a fost antrenor timp de peste unsprezece ani, a reprezentat o piesă-cheie în etapa finală de formare a jucătorilor crescuți de club. Pe lângă promovările obținute, atât cu echipa C, cât și cu Sanse, mulți dintre fotbaliștii care sunt și vor fi în prima echipă au trecut prin mâinile sale în acest parcurs.

Real Sociedad îi urează mult succes pe viitor, personal și profesional. Mulțumim, Sergio”, se arată în anunțul clubului.

În locul lui Sergio Francisco, pe banca echipei a fost numit interimar, antrenorul echipei a doua: ”Ansotegi va prelua echipa până la pauză. Actualul antrenor al echipei Sanse, Jon Ansotegi, va fi responsabil de conducerea echipei, în mod provizoriu, în cele două meciuri rămase înainte de pauza de iarnă. Imanol Agirretxe va fi antrenorul secund.

Ansotegi va conduce în această după-amiază, începând cu ora 16:30, cu porțile închise, prima ședință de antrenament cu prima echipă”, au mai scris cei de la Real Sociedad.

