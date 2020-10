HAOS TOTAL cu transferul lui Baluta! Dinamo a anuntat OFICIAL ca e semnat, apoi au sters totul de pe net! Informatii de ultima ora

Rasturnare de situatie la Dinamo Kiev, unde Tudor Baluta era dat ca si transferat de presedintele clubului.

UPTATE 19:53 Pe site-ul Ligii din Ucraina, Baluta apare ca jucator al lui Dinamo Kiev.

Profilul lui Tudor Baluta apare deja pe site-ul oficial al Ligii din Ucraina. Internationalul roman este trecut ca fiind jucatorul lui Dinamo Kiev, in ciuda faptului ca mutarea nu a fost oficializata pana in acest moment.

UPDATE 19:40: Dinamo Kiev l-a anuntat oficial pe Baluta, iar apoi au sters tot!

Dinamo Kiev a anuntat in urma cu cateva minute oficial transferul lui Baluta. Textut stirii publicate pe site si postarile de pe Facebook si Twitter au fost insa sterse imediat! Transferul e in continuare blocat!

Transferul lui Tudor Baluta la Dinamo Kiev este blocat in acest moment si risca sa nu se mai faca din cauza comisioanelor cerute de impresari.

Presedintele lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, le considera exagerate si, prin urmare, refuza sa le plateasca.

Potrivit jurnalistului ucrainean Igor Burbas, transferul este in impas in acest moment, dar sunt in continuare sanse sa se faca daca Dinamo Kiev se va decide in cele din urma sa plateasca comisioanele.

Tudor Baluta efectuase deja vizita medicala, lucru confirmat chiar de presedintele clubului, si era dat ca si transferat la echipa antrenata de Mircea Lucescu.

Трансфер Белуце затримується чи під загрозою зриву (читайте як вам заманеться) через комісійні агентів. Їх президент Динамо вважає завищеними і тому відмовляється платити. Також розглядався варіант із трансфером форварда з Бразилії. Але раніше січня, схоже, він не доїде. — Igor Burbas (@iburbas) October 6, 2020